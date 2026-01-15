Prádel ide cestou Gajana. Slovenská jednotka z MS 20 si zachytá na univerzite

Brankár Michal Prádel v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Marian Michalovský|15. jan 2026 o 16:30
V NCAA pôsobí aj Adam Gajan.

Hokejový brankár Michal Prádel sa v stredu dohodol na spolupráci s univerzitným tímom Colorado College Tigers, čím rozšíri početnú enklávu slovenských brankárov v NCAA.

Rodák z Dolného Kubína bol v minulom roku draftovaný klubom Detroit Red Wings v 3. kole z celkového 75. miesta.

Osemnásťročný brankár aktuálne pôsobí v juniorskej USHL, kde patrí medzi najlepších v priemere gólov na zápas (2,50) a percentuálnej úspešnosti zákrokov (91,8%).

Na prelome rokov reprezentoval Slovensko na MS juniorov do 20 rokov a s najväčšou pravdepodobnosťou si na šampionáte zachytá aj tento rok.

Už v septembri nastúpi na univerzitu v Colorade, ktorá síce nepatrí medzi najsilnejšie hokejové tímy v NCAA, čo môže byť paradoxne výhodou pre brankára, ktorý potrebuje ďalej napredovať.

Univerzitná NCAA zverejnila v stredu zoznam 29 brankárov, ktorí zabojujú o cenu pre najlepšieho brankára – Mike Richter Award.

Podmienkami na zaradenie do zoznamu boli priemer gólov na zápas do 2,30 alebo percentuálna úspešnosť zásahov nad 92 %. Medzi najlepšími nechýba ani Adam Gajan, ktorý zažíva priam rozprávkovú sezónu.

Dvadsaťjedenročný popradský odchovanec a člen organizácie Chicago Blackhawks nastúpil v sezóne na 21 zápasov a udržiava si výborný priemer 1,98 gólov na zápas pri percentuálnej úspešnosti 91,7 %.

Vďaka dobrým výkonom v tíme Minnesota Duluth Bulldogs sa ocitol v nominácii amerického univerzitného tímu pre Spengler Cup, kde si zachytal vo finále proti domácemu HC Davos (3:6).

Minulý týždeň ho zaradil tréner Vladimír Országh do výberu slovenskej reprezentácie pre zimné olympijské hry v Taliansku.

Zoznam kandidátov na najlepšieho brankára NCAA sa v priebehu nasledujúcich troch týždňov zredukuje na 12 semifinalistov a neskôr na troch finalistov, z ktorých vyberie komisia najlepšieho brankára súťaže počas aprílového finálového turnaja NCAA Frozen Four.

Reprezentácie

