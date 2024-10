KHL opustil ďalší Slovák. Sťažoval sa na hrací čas, dostal ponuku zo Švajčiarska

"Hráč oznámil 8. októbra, že dostal ponuku od jedného zo švajčiarskych klubov. No hráčov agent neprišiel so žiadnou oficiálnou ponukou," napísal klub.

Soči však o služby Krištofa stále záujem má. Podľa jeho vyjadrení, bude sa snažiť urobiť všetko pre to, aby si Slováka v tíme udržali.

Klub sa bránil tým, že voči Krištofovi nemá žiadny finančný dlh a správal sa k nemu vždy úctivo.

"Klub nepríjme ultimátnu formu správania zo strany hráča a hodlá konať v právnej oblasti v súlade s predpismi KHL," uzavrel klub vyhlásenie.

Krištof sa napokon upísal do konca sezóny švajčiarskemu SCL Tigers. Tridsaťjedenročný útočník už absolvoval tréning v novom pôsobisku v Langnau a v piatok by mal zasiahnuť do zápasu. Na drese bude nosiť číslo 16.