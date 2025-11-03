Bol draftovaný v prvom kole, ale potenciál nenaplnil. Rus sa vracia do KHL

OMSK. Ruský hokejový útočník Klim Kostin sa zo zámoria vrátil naspäť do Ruska.
Dvadsaťšesťročný krídelník nezískal kontrakt v žiadnom z tímov NHL a tak sa dohodol na zmluve do konca sezóny s Avangardom Omsk v KHL.
Kostina v roku 2017 draftovali v prvom kole St. Louis Blues, kde sa však výraznejšie nepresadil a tak ho klub vymenil do Edmontonu.
V drese „olejárov“ zaznamenal svoju najlepšiu sezónu v NHL v ročníku 2022/2023, keď v 54 stretnutiach nazbieral 21 bodov (11+10).
Neskôr sa presunul do Detroitu a uplynulé dve sezóny pôsobil v San Jose. V minulom ročníku odohral za Sharks 35 zápasov s bilanciou 1+6.
Celkovo má v základnej časti NHL na konte 190 duelov a 53 bodov (25+28). S Omskom vyhral Gagarinov pohár v roku 2021. Informoval portál TSN.