Koniec po deviatich rokoch. Slovenský obranca opúšťa KHL a smeruje do Švajčiarska

12. nov 2025 o 16:41
V minulosti pôsobil aj v nižších zámorských súťažiach a v Sparte Praha.

AMBRI. Slovenský hokejový obranca Michal Čajkovský bude po dlhoročnom pôsobení v KHL pokračovať vo svojej kariére vo Švajčiarsku.

Na zmluve do konca sezóny sa dohodol s účastníkom tamojšej najvyššej súťaže HC Ambri-Piotta.

Tridsaťtriročný zadák odohral v uplynulých deviatich rokoch spolu 444 zápasov v KHL v dresoch Avtomobilistu Jekaterinburg, Dinama Moskva, Sibiru Novosibirsk a Spartaka Moskva.

Nazbieral v nich 64 gólov a pridal 130 asistencií. Predchádzajúce dve sezóny strávil v moskovskom Spartaku, v tejto bol zatiaľ bez klubu.

V minulosti pôsobil aj v nižších zámorských súťažiach a v Sparte Praha. Ambri patrí v súčasnosti 12. miesto v 14-člennej tabuľke švajčiarskej National League.

Čajkovský reprezentoval Slovensko na troch svetových šampionátoch a dvoch olympijských hrách, z Pekingu 2022 má bronzovú medailu.

