San Jose spečatilo budúcnosť. Dvojka draftu podpísala nováčikovskú zmluvu

Michael Misa
Michael Misa (Autor: TASR/AP)
TASR|10. sep 2025 o 22:02
Má šancu dostať sa do prvého tímu.

SAN JOSE. Klub zámorskej hokejovej NHL San Jose Sharks podpísal kontrakt s dvojkou draftu 2025 Michaelom Misom.

Trojročná nováčikovská zmluva každoročne zaťaží platový strop „žralokov“ sumou 975-tisíc dolárov.

Misa bol v sezóne 2024/2025 najproduktívnejší hráč kanadskej juniorskej súťaže OHL. V 65 zápasoch nazbieral 134 kanadských bodov za 62 gólov a 72 asistencií.

Riaditeľ pre rozvoj hráčov Sharks Todd Marchment povedal, že Misa bude mať príležitosť dostať sa do prvého tímu už v kempe pred nastávajúcou sezónou 2025/2026.

„Je na samom vrchole zo všetkých hráčov, ktorých som kedy vychoval,“ povedal Marchant. Sharks začnú základnú časť sezóny 2025/2026 doma proti Vegas Golden Knights.

