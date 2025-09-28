Zlé správy pre Slovákov. Z tímov NHL putujú na farmu, Mešárovi nepomohli ani kvalitné výkony

Trojica slovenských hokejistov ukončila pôsobenie v tréningových kempoch klubov NHL.

Filip Mešár (Montreal Canadiens), Jakub Demek a Jozef Viliam Kmec (obaja Vegas Golden Knights) boli preradení na farmu do tímov AHL.

Montreal poslal Mešára do Lavalu napriek tomu, že si v dvoch prípravných stretnutiach pripísal dve asistencie a predvádzal kvalitné výkony. Na predĺženie pôsobenia v prvom tíme to však nestačilo.

Vegas Golden Knights vyradili z kempu oboch zostávajúcich slovenských hráčov. Jakub Demek a obranca Jozef Viliam Kmec smerujú do AHL tímu Henderson Silver Knights.

Demek odohral dva prípravné zápasy, v ktorých si pripísal plusový bod. Kmec v jednom zo stretnutí skóroval a stal sa jeho prvou hviezdou, rovnako si pripísal plusku.

