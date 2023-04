Osemnástka začína prípravu na MS, Dvorský a Štrbák prídu budúci týždeň

ZVOLEN. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala v pondelok prvý blok prípravy na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia od 20. do 30. apríla vo švajčiarskych mestách Bazilej a Porrentruy.

Tridsaťpäťročný kouč ešte nemá k dispozícii kompletný káder. V ďalšom bloku prípravy na šampionát počíta s viacerými legionármi.

"Očakávame príchody Maxima Štrbáka, Adama Cedza, Dalibora Dvorského a Jakuba Chromiaka.

Samozrejme, závisieť bude aj od vývoja v play off," pokračoval Tartaľ, ktorého teší, že hráči neboli dlho bez ľadu: "Verím, že sa chlapci ukážu v dobrej forme, keďže väčšina z nich v uplynulých dňoch bojovala v zápasoch play off alebo pomáhala tímom so záchranou v súťažiach."

Viacerí nominovaní sa v predchádzajúcich dňoch predstavili na mládežníckych majstrovstvách Slovenska v Poprade. Do Zvolena pricestovali aj noví dorasteneckí šampióni z bratislavského Slovana.

"Prichádzam s pozitívnymi pocitmi, v reprezentácii sme dobrá partia chlapcov. Teší ma, že sme sa opäť stretli v národnom tíme, ale teraz je pred nami tvrdá práca," povedal pre web SZĽH útočník Roman Kukumberg, ktorý si odskočil k dorastencom po zápasoch v extraligovej play off.

Po prvej fáze prípravy realizačný tím zúži aktuálny káder. Do druhého bloku vstúpi už iba 22 korčuliarov a traja brankári, ktorí 15. apríla pocestujú do Švajčiarska.

O dva dni neskôr je naplánovaný prípravný zápas s Fínskom. Mladí Slováci začnú účinkovanie na šampionáte 20. apríla súbojom s Českom.