Urobil som správnu vec, vraví Tkachuk po prestupe. Prehodnotil život aj kariéru

"Mám pocit, že som urobil správnu vec," povedal Ericovi Francisovi zo Sportsnetu. "Hral som najlepšie, ako som vedel. Chcel som byť prínosom v komunite. No súčasne som pociťoval, že prišiel čas na zmenu. A rovno som im to povedal."

Pred výmenou sa s vedením Calgary dohadoval o tom, s ktorým klubom by podpísal dlhodobú zmluvu. Patrila medzi ne i Florida, ktorá zaňho ponúkla veľkorysú protihodnotu.

"Dostal som sa do pozície, keď som podpísal trojročný kontrakt, lebo som chcel prehodnotiť svoj život a kariéru. Napokon som dospel k rozhodnutiu, že prišiel čas porozhliadať sa po niečom novom," dodal.

"Zúžili sme to na tri kluby, kam som naozaj veľmi chcel ísť. Napokon sa stalo to, že Florida prejavila enormný záujem, takže sme to dohodli veľmi rýchlo," odhaľuje.

"Najviac ma na nich láka súťaživosť a skvelé mužstvo, ktoré má potenciál byť na vrchole ešte roky. S týmto im môžem pomôcť. Všetci ich lídri majú okolo 25 rokov alebo pred tridsiatkou. Najdôležitejšia je teda šanca vyhrávať. Nechápte ma zle, pláže, slnko a všetko okolo toho je takisto neuveriteľne lákavé, ale výhry sú pre mňa nad tým."

Kapitolu Calgary už Tkachuk uzavrel. Napriek tomu má pre mesto, klub a fanúšikov jasný odkaz.

"Calgary bude mať v mojom srdci navždy špeciálne miesto," uzatvára.