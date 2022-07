Calgary sa rozpadáva mužstvo. Tkachuk si vybral kluby, za ktoré chce hrať

Novinár špekuluje nad dôvodmi. Jedným má byť odchod Johnnyho Gaudreaua . Ďalším, že sa do Calgary nehrnú veľké hviezdy a často ho umiestňujú na tzv. "no-trade" list pred výmenou. Do hry vstupuje mnoho faktorov - kouč zo starej školy, tlak na hokejistov v Kanade či stará hala.

CALGARY. Vedenie Calgary Flames si musí pomaly, ale isto uvedomiť, že do ďalekej budúcnosti nemôžu počítať so službami Matthewa Tkachuka. Hviezdny forvard ďalej naznačuje svoje úmysly.

Je veľmi nepravdepodobné, že by sa Flames podarilo Tkachuka presvedčiť. Z minulosti vieme, že ako on, tak jeho brat a otec sú vo vyjednávaniach nekompromisní. Je teda potrebné počítať s variantom, že buď čoskoro odíde, alebo podpíše na pár rokov.

Dvadsaťštyriročný útočník mal klubu poskytnúť aj zoznam klubov, s ktorými by bol ochotný podpísať dlhodobý záväzok. Podľa jedného zo zdrojov The Athletic na ňom figurujú St. Louis, Vegas, Florida, Nashville a Dallas, no vylúčené nie sú ani ďalšie pôsobiská.

O mladíka by mal byť záujem. Sezóna 2021/22 bola najlepšou v jeho kariére. V 82 dueloch zaknihoval 104 bodov za 42 gólov a 62 asistencií.