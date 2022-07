Podpisom šokoval svet. Prečo si druhý najproduktívnejší hráč NHL vybral Columbus?

Gaudreau neskončil ani v New Yorku, ani v New Jersey, ani vo Philadelphii. Favoritom vypálil rybník manažment Columbusu. Tu podľa zmluvy strávi najbližších sedem rokov.

COLUMBUS. Keď sa v prvý deň trhu s voľnými hráčmi čakalo, kde podpíše zrejme najlepší z nich, Johnny Gaudreau, skloňovali sa najmä New York Islanders a New Jersey Devils.

V dohode má aj plnú klauzulu o nevymeniteľnosti do konca sezóny 2025/26. Medzi rokmi 2026-2029 ho vymeniť môžu, avšak len do desiatich klubov, ktoré si sám zvolí.

V minulom ročníku bol produktívnejší ako on len Connor McDavid. Gaudreau pozbieral v 82 zápasoch 115 (40+75) bodov. V play off došiel do druhého kola, v 12 dueloch zaknihoval 14 (3+11) bodov.

Hráčov agent vravel, že rozhodnutie nepredĺžiť s Flames bolo o tom, aby bol Gaudreau bližšie k domovu. Avšak z Columbusu do rodného Salemu to dvadsaťosemročný Američan má stále asi 750 kilometrov, vyše siedmich hodín cesty autom.

Bližšie ako Columbus je k jeho rodisku niekoľko ďalších miest.

Najbližšie to má z Philadelphie. Generálny manažér Chuck Fletcher však na rovinu povedal, že jeho Flyers nikdy nemali vážnejší záujem.

O štyri a pol hodiny menej než z Columbusu by autom cestoval aj z New Yorku. Islanders však nedokázali nájsť dostatok miesta pod stropom, aby si Gaudreaua mohli dovoliť.

Podľa The Athletic by zmluvu ako v Ohiu dostal aj od New Jersey. Klub z jeho rodného štátu to skúšal, ale potom, čo poslali ponuku hráčovmu agentovi, skončili odignorovaní.

Zdá sa, že Gaudreauovi skôr záležalo na odchode z Calgary ako na návrate domov. V zámorí sa aktívne špekuluje o jeho dôvodoch, pričom sa spomína, že mu vyhovuje menší tlak, ktorý na jeho osobu bude po presune do Columbusu, ale aj to, že jeho manželka je zdravotná sestra a v meste sa nachádza jedna z najlepších detských nemocníc v krajine.