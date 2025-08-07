Slovan opúšťa talentovaný útočník. Po úspešnom drafte dostane šancu v Kanade

Matej Stankoven
Matej Stankoven
V novom tíme má byť kľúčovým hráčom.

BRAMPTON. Slovenský mládežnícky hokejový reprezentant Matej Stankoven bude pokračovať vo svojej kariére v zámorí.

Sedemnásťročný útočník podpísal rozvojovú zmluvu s tímom Brampton Steelheads, ktorý pôsobí v kanadskej juniorskej súťaži OHL.

Stankoven bol na Slovensku hráčom Slovana Bratislava. Brampton si slovenského centra vybral v tohtoročnom import drafte z celkového 38. miesta.

„Sme nesmierne nadšení, že náš výber v prvom kole tohtoročného draftu mieri do Bramptonu. Matej je silný obojsmerný útočník, ktorý bude kľúčovou postavou úspechu Steelheads v najbližších rokoch,“ uviedol pre oficiálny web klubu generálny manažér a hlavný tréner James Richmond.

Stankoven je v predbežnej nominácii SR na blížiaci sa mládežnícky turnaj Hlinka Gretzky Cup v Trenčíne a Piešťanoch (9.-16. augusta).

