Aj bez draftu si vyskúšal prípravu v klube NHL. V reprezentácii si plní ďalší sen

„S odstupom času sme na to takmer zabudli, ale stále to bolí,“ vrátil sa k majstrovstvám sveta v rozhovore pre Sportnet.

Celá rodina sa z toho veľmi tešila, pretože majú veľkú zásluhu na tom, že som tam, kde som a dostal som sa i do reprezentácie. Od malička so mnou trávili čas na štadióne a pomáhali mi.

Poznáte sa?

Väčšinu chalanov poznám z reprezentácie alebo z letného tréningu.

O trénerovi Craigovi Ramsaym ste toho určite veľa počuli. Tešíte sa na to, že si vyskúšate, aké je to hrať od jeho taktovkou?

Je to pre mňa výzva. Je to tréner svetovej špičky. Neviem presne, čo mám čakať, keďže som tu prvýkrát. Budem drieť najviac ako viem, na tréningoch i mimo ľadu. V zápasoch by som rád ukázal moje prednosti. Uvidíme, ako to dopadne.

Snažím sa hrať rýchlo. Je to moja prednosť. Budem sa snažiť ukázať to aj na tomto turnaji.

Slovensko ste reprezentovali doposiaľ na juniorskom šampionáte. Mali ste trpkú rozlúčku s touto kategóriou, keď ste na letnom turnaji nepostúpili do štvrťfinále. Koniec ste emotívne prežívali. Už ste to hodili za hlavu?

S odstupom času sme na to takmer zabudli, ale stále to bolí. Respektíve viac bolelo. Taký je však hokej, už to nevrátime späť. Boli sme dobrá partia, ale bohužiaľ turnaj nedopadol dobre. Asi to tak malo byť.