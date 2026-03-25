Nitru znovu riešila disciplinárka. Stopku dostal jeden z kľúčových obrancov

Martin Vitaloš (vpravo) (Autor: TASR)
TASR|25. mar 2026 o 13:55
Úmyselne podkopol hráča Michaloviec.

Hokejistom HK Nitra bude v dnešnom 4. zápase štvrťfinálovej série play off Tipsport ligy chýbať obranca Martin Vitaloš.

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) ho potrestal zastavením výkonu činnosti na jeden zápas za podkopnutie v utorňajšom 3. súboji štvrťfinálovej série proti Michalovciam.

Vitaloš viedol podľa SPH DK SZĽH v čase 25:23 min. vedome zákrok na protihráča, na ktorého zaútočil pravou rukou do hornej časti tela a zároveň ho svojou pravou nohou podkopol, čo spôsobilo nekontrolovaný pád protihráča na ľadovú plochu.

Do zostavy Nitry sa môže vrátiť útočník Matej Paulovič, ktorý vynechal utorňajší zápas rovnako z dôvodu jednozápasovej stopky od SPH DK SZĽH.

HK Dukla Michalovce - HK Nitra: ONLINE prenos zo 4. zápasu štvrťfinále play-off Tipsport ligy.
