Martin je už na dostrel líderskej pozície. V dohrávke nemal žiaden problém

Tipos SHL - dohrávka 2. kola
MHA Martin - HC MUŠLA Topoľčany 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Góly: 19. Fujerík (Barto), 24. Nátny (Barto), 28. Paulíny (Fafrák), 43. Paulíny (Fafrák), 49. Babka (Pekarčík, Nátny) – 4. Stránský (Bajzík, Lušňák), 32. Ejem
Rozhodcovia: Bachúrik, Kalina – Nosek, Janiga, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 1454 divákov.
Martin: Novotný - Burzík, Pacalaj, Jakubík, Gracák, Bakala, Ligas, Nátny, Somík – Fafrák, Barto, Paulíny – Melcher, Dej, Vybíral – Fujerík, Babka, Pekarčík – Tomaník, Fúčela, Poláček
Topoľčany: Noskovič - Ejem, Pupák, Benko, Sedlák, Štefanka, Sabo, Candrák, Mamonov – Lušňák, Stránský, Ožvald – Šišovský, Hurtaj, Piačka – Gergel, Bečka, Matej – Hečko, Janča, Bajzík
MARTIN. Hokejisti Martina zvíťazili v utorkovej dohrávke 2. kola TIPOS Slovenskej hokejovej ligy nad Topoľčanmi 5:2.
Vďaka trom bodom sa posunuli na druhé miesto tabuľky, na konte majú 37 bodov a na lídra z Levíc strácajú bod. Topoľčanom patrí s 21 bodmi 10. priečka.