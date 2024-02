Fehérváry urobil významný krok. Po zranení sa zapojil do tréningu

WASHINGTON. Martin Fehérváry urobil v pondelok ďalší krok k návratu do súťažného diania v NHL. Zapojil sa do ranného rozkorčuľovania Washingtonu Capitals.

"Radi by sme ich videli čím skôr sa vrátiť do plného tréningového zaťaženia a z toho si budeme môcť spraviť lepší obraz smerom do budúcnosti," vyjadril sa na margo Fehérváryho a ďalšieho zraneného hráča Nica Dowda kouč Spencer Carbery.