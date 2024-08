Fehérváryho účasť v kvalifikácii je otázna. Mám zdravotné problémy, priznal

BRATISLAVA. Martin Fehérváry bol nominovaný do slovenskej hokejovej reprezentácie pred kvalifikáciou na ZOH 2026. Jeho účasť však stále nie je stopercentne potvrdená.

Sám slovenský obranca to potvrdil pre NHL.com. Nešpecifikované zranenie síce nevyzerá vážne, ale isté pochybnosti stále pretrvávajú.

"Rád by som hral. Stále mám nejaké zdravotné problémy, uvidíme, ako to pôjde. Zatiaľ to vyzerá dobre," vyjadril sa.

"Nie je to nič veľmi vážne. Trénujem, ale je predsezónne obdobie a rozprával som sa s Capitals o tom, že ak nebudem stopercentne zdravý, nemal by som ísť," priznal aj druhú možnosť.