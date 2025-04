Fehérváry si nezahrá v play-off ani na MS. Absolvoval operáciu a má po sezóne

WASHINGTON. Slovenský hokejista Martin Fehérváry nedohrá sezónu v zámorskej NHL.

Dvadsaťpäťročný obranca Washingtonu Capitals utrpel v závere základnej časti zranenie pravého kolena a musel absolvovať operáciu menisku.

Fehérváry odohral v základnej časti 81 zápasov, až kým ho nezastavilo zranenie v predposlednom dueli na ľade New Yorku Islanders (3:1). Na konci prvej tretiny si privodil zranenie, do druhej sa vrátil a stretnutie dohral, no odvtedy už nebol na ľade.