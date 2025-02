Erat popiera alkohol a útek z nehody. Nechápem, kde sa to zobralo, reaguje

"Že by som od nehody odišiel? Alebo že by som pil? Nechápem, kde sa to zobralo. Nie je to voči mne fér! Nejde ani tak o mňa, ja mám srandu rád. Ale toto je skutočne za hranou. Síce žijem v USA, ale v Česku mám rodinu, ako niekto môže písať také výmysly," citoval Erata český Deník Sport.

Podľa jeho opisu udalostí všetko prebehlo oficiálnou cestou, sám zavolal políciu po autonehode a odmietol tiež obvinenia, že by šoféroval pod vplyvom alkoholu.

"Bol som chorý. Takže som mal v sebe medicínu, ktorú mi predpísal doktor a používa sa, keď má človek chrípku. A práve v nej bolo málinko alkoholu," tvrdí Erat, ktorý pôsobil v klube Nashville Warriors ako riaditeľ hráčskeho rozvoja a zároveň ako hlavný tréner v programe tíme Nashvillu Predators do 12 rokov.

V NHL odohral 13 sezón a vyše 900 zápasov. Česko reprezentoval na štyroch MS a štyroch ZOH.