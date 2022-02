Cibák: Ramsay bol ako dobrý policajt. Nepoznám nikoho, kto by ho nemal rád

"Pre mňa to boli medzi profíkmi úplné začiatky. A hneď sa nám spolu s mužstvom podarila takáto veľká vec, víťazstvo v Stanleyho pohári. Spomínam na to obdobie veľmi rád," vraví Cibák.

"Čo sa týka Craiga Ramsayho, to, čo robil vtedy, robí aj teraz. V prvom rade je to psychológia, komunikácia s hráčmi, individuálna príprava, stratégia hry, presilové hry, oslabenia. To všetko mal na starosti. Vo dvojici s Tortorellom bol on ten dobrý policajt a John ten zlý.

Zatiaľ, čo John bol impulzívny, robil medzi hráčmi poriadok, Ramsay to celé upokojoval, dával dokopy. Osobne mi Craig dal veľmi veľa, naučil ma hodnotám, charakteru, tímovosti a robí to dodnes, s hráčmi, ktorých má na starosti," pokračuje a dodáva, že Ramsay je s hráčmi viac kamarát, ako tréner.