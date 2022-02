Od Petrohradu po Peking. O slovenskom hokeji znovu hovorí svet

"Už pred play off som vedel, že keď vypadneme, tak idem na šampionát. Takže keď sme dohrali, zbalil som sa a ponáhľal sa na lietadlo. Bolo to pre mňa zvláštne. Nikdy predtým som nechytal vo veľkom hokeji, ale už pred majstrovstvami sa pošuškávalo, že by som mal ísť do Petrohradu ako tretí brankár, aby som zbieral skúsenosti. Bol som šťastný, hoci moja mladá hlava si ani poriadne neuvedomovala, čo sa deje," spomínal Lašák.