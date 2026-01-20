Slovák klope na dvere NHL. Je najproduktívnejším hráčom farmy Los Angeles

Počas minulej sezóny si svoj debut v NHL odbili dvaja Slováci – Samuel Honzek a Dalibor Dvorský. V tej prebiehajúcej zatiaľ nikto.
Zmeniť by to mohol útočník Martin Chromiak, ktorý hrá na farme Los Angeles Kings momentálne vo vynikajúcej forme.
Za posledných 10 zápasov nazbieral 11 bodov, za štyri góly a sedem asistencií.
Môže patriť k tretine úspešných
Martina Chromiaka si v roku 2020 vybralo Los Angeles v 5. kole draftu z celkovej 128. pozície. Spomedzi hráčov draftovaných v piatom kole sa počas kariéry dočká debutu v NHL štatisticky len 34% hráčov.
Pri takýchto výberoch je teda najpravdepodobnejší scenár, že si v najlepšej lige sveta nikdy nezahrajú. Odchovanec dubnického hokeja však môže patriť k tej približne tretine úspešných, ktorým sa to podarí.
Svojho sna sa nevzdáva a trpezlivo drie na farme. Od sezóny 2022/23 až doteraz nastúpil v AHL do 233 duelov, žiaden iný hráč ich v spomínanej lige za dané obdobie neodohral viac.
Vzhľadom na vek špička ligy
K jeho najsilnejším stránkam patrí kvalitná strela z prvej, preto dostáva príležitosť aj v presilovkách. V aktuálnej sezóne má na konte 15 gólov, čo ho v tejto chvíli radí medzi pätnásť najlepších strelcov AHL.
Navyše spomedzi hráčov narodených po roku 2000 patrí celkovo medzi desať najlepších strelcov a zároveň je medzi nimi jediný, kto sa stále nedočkal debutu v NHL.
Keď sa zameriame na jeho kategóriu (U24), čiže hráči narodení v roku 2002 a neskôr, patrí s 31 bodmi (15+16) v 39 zápasoch medzi desať najproduktívnejších hráčov v lige.
Zvyčajne hráči s jeho číslami dostávajú šancu v NHL, ale v jeho prípade to stále neprichádza.
Pri nedávnych zraneniach v prvom tíme dostali prednosť Taylor Ward a Anders Lee. Vedenie Kings zjavne preferuje starších a skúsenejších hráčov.
Najproduktívnejší hráč Ontaria
Za posledné 3 zápasy bodoval až pri 6 z celkových 8 gólov jeho tímu z hry. Momentálne je s 31 bodmi lídrom produktivity Ontaria Reign a vedeniu Los Angeles tým posiela jasný signál, že by si zaslúžil šancu vyššie.
„Tu to nefunguje tak, že by niekto dostával indície. Každý sa na farme snaží hrať najlepšie ako vie a verí, že práve on bude ten, koho zavolajú, keď niekto vypadne,“ povedal pre STVR.
Jeho body navyše nie sú dielom náhody a preukazuje pri nich elitné zručnosti. Pri jeho tohtoročnom dvojgólovom zápase sa v obidvoch situáciách presadil cez obranu súpera individuálne.
VIDEO: Chromiak sa dvakrát v zápase presadil individuálne
Los Angeles Kings je stále v hre o play-off, ak by v závere základnej časti z týchto bojov vypadli, zrejme by dostali väčší priestor aj hráči z farmy vrátane Chromiaka.
Pred pár dňami sa k jeho situácii vyjadril reportér zápasov Ontaria Anthony Collazo: ,,Podľa môjho názoru si Martin Chromiak zaslúži svoju šancu.
Má stále len 23 rokov, nebezpečný onetimer, je rýchly a technicky veľmi zdatný s hokejkou. Nevidím dôvod, aby v prvom tíme dostával priestor Jeff Malott a Chromiak nie.“
Predbehne ho iný Slovák?
Minulý týždeň oznámilo vedenie New York Rangers, že neponúknu novú zmluvu Artemijovi Panarinovi, pretože plánujú prestavbu kádra. To by teoreticky mohlo otvoriť šancu pre Adama Sýkoru.
Bodovo sa darí Jurajovi Pekarčíkovi, ktorý je z hráčov Spingfieldu pod zmluvou v prvom tíme druhý najproduktívnejší. Vedenie St. Louis však po ňom nesiahlo ani počas masívnej maródky a dalo prednosť iným.
Zo Slovákov v AHL čakajú na debut v najlepšej lige sveta tiež Samuel Hlavaj, Filip Mešár, Martin Mišiak, Viliam Kmec, Jakub Demek a Maroš Jedlička. No neočakáva sa, že by niekto z nich mohol byť povolaný vyššie už v tejto sezóne.
Brankár Hlavaj ako jediný bude mať šancu zaujať svojimi výkonmi na olympijských hrách v Miláne. Ostatní hráči spomenutí v článku sa do nominácie nezmestili.