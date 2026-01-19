TOP 5 Slovákov: Slafkovský chce byť na ZOH lídrom, vie sa na seba nahnevať

Len šesť hráčov v celej NHL nazbieralo od 20. decembra viac bodov ako Juraj Slafkovský.
Ide o samé hviezdné mená - Nikita Kučerov, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Mark Stone, Mika Zibanejad a David Pastrňák.
Slafkovský odvtedy odohral 15 zápasov a zaknihoval 20 bodov.
Naplno začal využívať to, čo ho robí jedinečným. Kombináciu jeho hokejových zručností a jeho sily a fyzickosti.
„Nie je veľa hráčov, ktorí majú zručnosť, vďaka ktorej dokážu prejsť cez súperov a tvoriť hru a zároveň silu a veľkosť. On má obe,“ hovoril o Slafkovskom spoluhráč Noah Dobson.
Počas uplynulého týždňa bodoval rodák z Košíc päťkrát a opäť sa dostal do zoznamu piatich najlepších slovenských hokejistov v zahraničných ligách.
Okrem neho v ňom je aj Martin Chromiak z AHL, Stanislav Škorvánek z českej ligy, Marián Studenič zo Švédska a Tomáš Tatar zo Švajčiarska.
Juraj Slafkovský
Juraj Slafkovský sa stáva pravidelným menom v našej rubrike najlepších slovenských hokejistov v zahraničí za daný týždeň.
Od 12. do 18. januára odohrali jeho Canadiens štyri zápasy. Slovenský útočník bodoval síce len v dvoch z nich, ale svoju bilanciu navýšil o päť bodov.
VIDEO: Gól a asistencie Juraja Slafkovského proti Vancouveru
V pondelok pomohol k výhre nad Vancouverom 6:3 gólom a dvoma asistenciami.
V sobotu prispel dvoma gólmi k obratu a výhre nad Ottawou 6:5 po predĺžení. Pri prehrách s Washingtonom a Buffalom nebodoval.
VIDEO: Dva góly Juraja Slafkovského proti Ottawe
Zápas na ľade Capitals Montrealu nevyšiel. Vyhrával 2:0, prehral 2:3 po predĺžení. Nevyšiel ani Slafkovskému, ktorý bol pri dvoch góloch súpera, kde si neubránil hráčov Washingtonu.
Sám povedal, že sa vie na seba nahnevať, keď urobí chybu. Zdôraznil však, že len do polnoci, potom začína nový deň.
V minulých rokoch mal momenty, keď na neho chyby doľahli a niesol si ich aj do ďalších dní, teraz je to inak.
„Nemôžem nad tým premýšľať až príliš, lebo potom sa to nakopí ako snehová guľa,“ povedal Slafkovský pre zámorské médiá.
Juraj Slafkovský je pozitívny, má sebavedomie a hrá s pohodou na hokejke. Po 49 stretnutiach má už 19 gólov, 21 asistencií a 40 bodov.
Už teraz prekonal svoj gólový zápis z minulej sezóny, keď sa v 79 stretnutiach presadil 18-krát.
Stále má len 21 rokov a vo svojej kariére už zaznamenal 60. gól, 90. asistenciu a 150. bod.
Vo veku do 22 rokov dali viac gólov len dvaja hráči v histórii Habs – Stephane Richer (91) a Henri Richard (62). Slafkovský ich má 61 a čoskoro by sa tak mal dostať na druhú priečku.
Jeho forma graduje aj smerom k olympijským hrám. Na tie predošlé v roku 2022 išiel ako 17-ročný chlapec a stal sa najužitočnejším hráčom turnaja. Teraz tam pôjde ako muž a líder Slovenska.
„Chcem ukázať, že som líder a chcem viesť príkladom. Tým, že budem hrať naplno, bojovať za našu krajinu,“ povedal Slafkovský. „To je tá hlavná vec - ukázať, že práve ja môžem byť ten líder.“
Martin Chromiak
Martin Chromiak sa nedostal do záverečnej nominácie Slovenska na ZOH a na svoje vynechanie reaguje najlepším spôsobom – vynikajúcou formou v drese Ontaria Reign v AHL, kde je s 31 bodmi už najproduktívnejším hráčom mužstva.
Počas uplynulého týždňa bodoval v každom zo štyroch stretnutí a celkovo si pripísal sedem bodov.
Najprv strelil gól pri triumfe nad Coloradom 6:3, potom si pripísal tri asistencie pri výhre nad tým istým tímom 4:3 po nájazdoch.
Následne pomohol k víťazstvu nad Texasom 4:3 dvoma asistenciami a pri prehre 1:3 opäť s Texasom mal asistenciu pri jedinom góle mužstva.
Jeho bilancia z minulého týždňa je tak gól a šesť asistencií v štyroch zápasoch.
VIDEO: Gól Martina Chromiaka proti Coloradu
Jeho mužstvo strelilo počas týždňa 14 gólov, Chromiak sa priamo podieľal na siedmich z nich. Ak vynecháme prvý zápas, mal podiel na šiestich z ôsmich gólov mužstva.
Jeho cieľ je jasný. Výkonmi v AHL sa chce prebojovať do NHL.
„Tu v LA to nefunguje tak, že by niekto dostával indície. Každý sa tu na farme snaží hrať najlepšie ako vie a verí, že práve on bude ten, koho zavolajú, keď niekto vypadne,“ povedal pre STVR.
Stanislav Škorvánek
Mountfield Hradec Králové odohral v českej extralige počas uplynulého týždňa dva zápasy so Stanislavom Škorvánkom v bráne. V oboch prípadoch vyhral a dokopy v nich inkasoval len dva góly.
Slovenský reprezentačný brankár patril k hlavným strojcom týchto výhier.
Pri výhre 1:0 nad Kladnom si pripísal čisté konto, keď zastavil všetkých 26 striel súpera. Už siedmykrát v sezóne ukončil zápas s nulou. V tejto štatistike je jednoznačným lídrom súťaže. Druhý najlepší brankár má štyri čisté kontá.
VIDEO: Zostrih najlepších zákrokov Stanislava Škorvánka v zápase proti Kladnu
Darilo sa mu aj v druhom stretnutí. K víťazstvu 3:2 po nájazdoch v Plzni prispel 28 zákrokmi a v nájazdoch zastavil všetkých päť pokusov súpera.
Škorvánek patrí k najlepším brankárov v českej extralige. Po 35 zápasoch inkasuje v priemere menej ako dva góly na zápas (3. miesto medzi brankármi) a jeho úspešnosť zákrokov je 92,01 percent (7.).
Mužstvu sa s ním v bráne darí. Jeho 21 výhier je druhý najvyšší počet spomedzi brankárov.
Marián Studenič
Útočník švédskeho Färjestadu si po šiestich dueloch bez bodu napravil chuť. Počas minulého týždňa bodoval v oboch stretnutiach, ktoré odohral.
Pri prehre na ľade HV71 3:5 mal gól a asistenciu a pri jasnej výhre nad Brynäs 7:0 takisto strelil gól a asistoval.
27-ročný Studenič tak zaznamenal štyri body v dvoch zápasoch.
VIDEO: Gól Mariána Studeniča proti HV71
Zdá sa, že uplynulý týždeň by mohol byť pre Studeniča rozbehom. Sezónu má v porovnaní s tou minulou slabšiu.
Vtedy zbieral takmer bod na zápas, teraz má 20 bodov v 36 dueloch.
Tomáš Tatar
Skúsený Tomáš Tatar hrá vo Švajčiarsku prvú sezónu a blíži sa v nej na úroveň bodu na zápas (26 bodov v 31 stretnutiach). Minulý týždeň túto úroveň dosahoval.
V nabitom programe odohral jeho Zug štyri stretnutia a Tatar bodoval v každom z nich. Dohromady strelil dva góly a pridal dve asistencie.
V utorok nastúpilo jeho mužstvo v semifinále Ligy majstrov proti švédskej Luleå. Tatar strelil pri prehre 2:3 gól.
Ďalšie tri zápasy odohral vo švajčiarskej lige. Zaznamenal v nich asistenciu, gól a opäť asistenciu.
Zugu sa nedarí, prehral už deväť zápasov v rade a poslednú výhru v riadnom hracom čase zaznamenal ešte 19. decembra.
Tatar však bodoval štyrikrát za sebou a päťkrát z posledných šiestich stretnutí.
Jeho rastúca forma je dobrou správou pred blížiacou sa olympiádou. Je pravedpodobné, že práve on na nej povedie Slovensko ako kapitán.