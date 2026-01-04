VIDEO: Po Chromiakovej strele zaradil jeho spoluhráč triumf. Bodovali aj ďalší Slováci

Martin Chromiak v drese Ontario Reign.
Martin Chromiak v drese Ontario Reign. (Autor: X / Ontario Reign)
Sportnet|4. jan 2026 o 07:43
Dosiahol 21. bod v ročníku a desiatu asistenciu.

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa po štyroch zápasoch bodovo presadil v nižšej zámorskej AHL.

Útočník pomohol asistenciou k triumfu Ontaria Reign nad Coachella Valley Firebirds 3:2

Chromiak dosiahol 21. bod v ročníku a desiatu asistenciu. Ontariou prehrávalo 0:1 i 1:2, ale v 55. minúte tečoval jeho strelu Kirill Kirsanov, ktorý otočil na 3:2. Slovák si pripísal v zápase aj plusový bod.

VIDEO: Asistencia Chromiaka na víťazný gól

Bodoval aj Filip Mešár. Jeho asistencia však nepomohla Lavalu, ktorý doma prehral s Uticou 3:4. Mal aj plusový bod a dostal dve trestné minúty za podrazenie. Po 33 dueloch má na konte 13 bodov (3+10).

VIDEO: Asistencia Mešára

Asistenciu a "plusku" zaznamenal aj Martin Mišiak. Jeho Rockford však nestačil na Hershey po výsledku 4:5. Pre slovenského útočníka to bol piaty bod v sezóne (1+4). 

VIDEO: Asistencia Mišiaka

Adam Sýkora sa tešil z triumfu Hartfordu nad Bridgeportom 4:1. Jeho krajan a obranca Jozef Viliam Kmec nebodoval pri prehre Hendersonu s Coloradom s 2:5.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    dnes 07:43
