VIDEO: Po Chromiakovej strele zaradil jeho spoluhráč triumf. Bodovali aj ďalší Slováci

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa po štyroch zápasoch bodovo presadil v nižšej zámorskej AHL.
Útočník pomohol asistenciou k triumfu Ontaria Reign nad Coachella Valley Firebirds 3:2
Chromiak dosiahol 21. bod v ročníku a desiatu asistenciu. Ontariou prehrávalo 0:1 i 1:2, ale v 55. minúte tečoval jeho strelu Kirill Kirsanov, ktorý otočil na 3:2. Slovák si pripísal v zápase aj plusový bod.
VIDEO: Asistencia Chromiaka na víťazný gól
Bodoval aj Filip Mešár. Jeho asistencia však nepomohla Lavalu, ktorý doma prehral s Uticou 3:4. Mal aj plusový bod a dostal dve trestné minúty za podrazenie. Po 33 dueloch má na konte 13 bodov (3+10).
VIDEO: Asistencia Mešára
Asistenciu a "plusku" zaznamenal aj Martin Mišiak. Jeho Rockford však nestačil na Hershey po výsledku 4:5. Pre slovenského útočníka to bol piaty bod v sezóne (1+4).
VIDEO: Asistencia Mišiaka
Adam Sýkora sa tešil z triumfu Hartfordu nad Bridgeportom 4:1. Jeho krajan a obranca Jozef Viliam Kmec nebodoval pri prehre Hendersonu s Coloradom s 2:5.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: