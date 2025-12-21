VIDEO: Chromiak potvrdil svoju streleckú formu, no v samostatnom nájazde neuspel

Slovenský hokejista Martin Chromiak strelil svoj jedenásty gól v prebiehajúcej sezóne nižšej zámorskej súťaže AHL.
Dvadsaťtriročný útočník otvoril skóre pri prehre Ontaria Reign proti San Jose Barracuda 3:4 po samostatných nájazdoch, v ktorých svoj pokus nepremenil.
VIDEO: Gól Martina Chromiaka
Chromiak doteraz nazbieral 20 kanadských bodov v 26 zápasoch AHL v aktuálnom ročníku.
Adam Sýkora si pripísal asistenciu pri jedinom presnom zásahu Hartfordu Wolf Pack na ľade Lehigh Valley Phantoms pri prehre 1:2 po nájazdoch. Dvadsaťjedenročný útočník má na konte 10 bodov po 27 dueloch.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: