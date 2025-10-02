Jedlička začne sezónu na farme. V kempe Colorada dostal šancu v jedinom zápase

Maroš Jedlička v drese Colorado Avalanche. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. okt 2025 o 07:26
Colorado okrem Slováka škrtlo ďalších štyroch hráčov.

NEW YORK. Slovenský hokejista Maroš Jedlička nepokračuje v prípravnom kempe Colorada Avalanche.

Vedenie klubu NHL ho poslalo do svojho farmárskeho tímu Colorado Eagles, ktorý účinkuje v nižšej zámorskej súťaži AHL.

Podľa oficiálneho webu Avalanche sa Jedlička zapojí do predsezónneho kempu Eagles. Dvadsaťdvaročný útočník dostal v príprave šancu v jedinom zápase, v ktorom nebodoval.

Sezónu tak pravdepodobne odštartuje v AHL, kde si v minulom ročníku pripísal v drese Colorada Eagles tri góly a dve asistencie v 18 stretnutiach.

Okrem Jedličku skončili v kempe Avalanche aj brankár Mathis Langevin, obranca Wyatt Aamodt a útočníci Danil Guščin a Mark Senden.

