VIDEO: Studenič vo fantastickej forme vo švédskej lige. Darilo sa aj Okuliarovi

Marián Studenič v drese švédskeho Färjestad BK. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|22. jan 2026 o 21:27
Vyrovnal v tretej tretine na 2:2.

Slovenský hokejista Marián Studenič pomohol gólom k víťazstvu Färjestadu nad Luleou 3:2 po samostatných nájazdoch vo štvrtkovom zápase švédskej SHL.

Dvadsaťsedemročný krídelník vyrovnal v 55. minúte na 2:2 a zachránil svojmu tímu predĺženie. V záverečnom rozstrele svoj nájazd nepremenil, o triumfe domáceho tímu rozhodol v šiestej sérii Christoffer Jansson.

Studenič sa strelecky presadil v treťom ligovom stretnutí za sebou. Po 37 dueloch sezóny má na svojom konte 21 bodov za sedem gólov a 14 asistencií.

VIDEO: Gól Studeniča

Vo štvrtok bodoval v najvyššej švédskej súťaži aj jeho krajan Oliver Okuliar, ktorý prihral v predĺžení na víťazný gól Skelleftey na ľade Frölundy. Jeho tím uspel 4:3 pp.

VIDEO: Okuliarova asistencia

Okuliar odohral v tomto ročníku 38 stretnutí a dosiahol 15 gólov a 12 asistencií.

Tabuľka švédskej SHL

SHL - Svenska hockeyligan

    dnes 21:27
