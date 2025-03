Jeho výmena šokovala celú NHL. Marchanda čaká debut v drese Floridy

SUNRISE. Kanadský hokejista Brad Marchand absolvuje v noci na sobotu debut v drese Floridy. Skúsený útočník by mal nastúpiť v zápase NHL proti Utahu.

„Očakávame, že proti Utahu nastúpi. Doliečil sa, po rannom rozkorčuľovaní sa definitívne rozhodneme, ale očakávame, že bude hrať.

Je to víťaz Stanleyho pohára, má za sebou neskutočnú kariéru, odohral vyše tisíc zápasov v NHL a nazbieral množstvo bodov - no nečakám, že to všetko uvidíme v jednom stretnutí,“ citoval oficiálny web zámorskej profiligy trénera „panterov“ Paula Mauricea.

Marchand si v prebiehajúcom ročníku pripísal v drese Bruins 47 bodov (21+26) v 61 súbojoch.

Tridsaťšesťročný krídelník by mal proti Utahu nastúpiť v druhom útoku Floridy spoločne s nováčikom Mackiem Samoskevichom a centrom Samom Bennettom, s ktorým si zahral aj na nedávnom Turnaji štyroch krajín v drese víťaznej Kanady.