Negatívne výsledky si v Toronte odniesol asistent. S Chárom získal Stanleyho pohár

Bývalý útočník Marc Savard už nie je asistentom trénera u hokejistov Toronta. Vedenie posledného tímu tabuľky Východnej konferencie NHL špecialistu na presilové hry odvolalo, oznámil klub v pondelok.
Pri početných výhodách má Toronto v tejto sezóne úspešnosť iba 13,3 percenta, čo je najmenej v lige. Savard pracoval pre Maple Leafs od vlaňajšieho júna.
V NHL odohral osemdesiatštyriročný Savard 13 sezón, v drese New York Rangers, Calgary, Atlanty a Bostonu odohral vrátane play off 832 zápasov a nazbieral 728 bodov, z toho 215 za góly. Kariéru mu predčasne ukončili následky šiesteho otrasu mozgu. S Bruins získal v roku 2011 Stanleyho pohár. Kapitánom tímu bol slovenský obranca Zdeno Chára.
V Toronte robil Savard od vlaňajška asistenta Craigovi Berubemu, spoločne v rovnakých úlohách pôsobili skôr v St. Louis. Tabuľku Východnej konferencie uzatvára kanadský klub s 35 bodmi z rovnakého počtu zápasov, menej má len šesť tímov.
