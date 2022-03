Fleuryho posledná šanca? Legenda sa sťahuje do Minnesoty

Kanadský brankár bol vymenený po druhýkrát za necelý rok. Pred ročníkom 2021/22 prestúpil z Vegas Golden Knights do Chicaga.

CHICAGO, ST. PAUL - Brankár Marc-André Fleury bol vymenený z Chicaga Blackhawks do Minnesoty Wild.

Opačným smerom putuje podmienečná voľba v druhom kole draftu, ktorá sa môže zmeniť na voľbu v prvom kole, a to vtedy, ak "divosi" postúpia do konferenčného finále a Fleury im v prvých dvoch kolách play off vychytá aspoň štyri víťazstvá.