V Rusku už hrať nebude. Malkin chce kariéru ukončiť v Pittsburgu: Milujem tento tím

PITTSBURGH. Ruský hokejový útočník Jevgenij Malkin chce svoju kariéru ukončiť v drese Pittsburghu Penguins.

Povedal to v rozhovore pre The Athletic a zažehnal tak špekulácie, že sa plánuje vrátiť do Ruska a hrať tamojšiu KHL za Magnitogorsk.

"Viem, čo niektorí ľudia hovoria. Že sa vrátim do Ruska a budem hrať za svoj materský klub. Ale nikdy som to nepovedal. Skončím v Pittsburghu. Penguins sú môj tím. Milujem tento tím. Keď oznámim koniec, bude to tu," vyhlásil 38-ročný útočník, ktorého Pittsburgh draftoval v roku 2004 z druhého miesta celkovo.