Jednotka draftu dosiahla ďalšiu métu. Má nakročené na fantastickú bodovú sezónu

Macklin Celebrini.
TASR|2. dec 2025 o 09:41
Center San Jose zavŕšil štvrtú desiatku bodov v sezóne tromi asistenciami proti Utahu.

Kanadský hokejový útočník Macklin Celebrini sa dostal na métu 40 bodov v sezóne ako tretí najrýchlejší tínedžer v histórii NHL.

V prebiehajúcom ročníku mu na to stačilo iba 27 zápasov. Pred 20. narodeninami to v menšom počte zápasov dokázali iba Wayne Gretzky a Sidney Crosby, ktorí na 40 bodov potrebovali 24, resp. 26 zápasov.

Center San Jose Sharks zavŕšil štvrtú desiatku bodov v prebiehajúcej sezóne tromi asistenciami v nočnom zápase proti Utahu.

Prispel nimi k triumfu 6:3, pričom jedným gólom sa na víťazstve Sharks podieľal aj slovenský útočník Pavol Regenda, pre ktorého išlo o debut vo farbách San Jose.

Celebrini má po 27 zápasoch bilanciu 14 gólov a 26 asistencií. Prebiehajúca sezóna je pre neho druhá v NHL, pričom 20. narodeniny oslávi až po nej - 13. júna.

V roku 2024 sa stal jednotkou draftu a okamžite sa presadil do prvého tímu San Jose. Vo svojej prvej sezóne v profilige sa stal najproduktívnejším hráčom tímu, keď v 70 zápasoch nazbieral 63 kanadských bodov (25+38).

VIDEO: Celebriniho 40. asistencia v sezóne

Po ňom, na rozdiel od iných nádejných hráčov, neutrpel tzv. „syndróm druhej sezóny“ a naďalej pokračuje vo vysokej produktivite.

So 40 bodmi je opäť líder tímu a v produktivite NHL figuruje na druhej pozícii za Nathanom MacKinnonom z Colorada (44).

Ak by si udržal súčasné tempo až do konca základnej časti, atakoval by hranicu 120 bodov.

NHL

