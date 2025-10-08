Colorado má novú legendu. MacKinnon sa najproduktívnejším hráčom histórie

NEW YORK. Útočník Colorada Nathan MacKinnon dosiahol v úvodnom zápase sezóny NHL na ľade Los Angeles významný míľnik, keď sa stal najproduktívnejším hráčom v histórii Avalanche.
Skúsený kanadský hokejista prispel k víťazstvu 4:1 dvomi asistenciami, pričom tá prvá bola jeho 1016. bodom v základnej časti a dostal sa ním v tímovej produktivite pred legendárneho Joea Sakica, ten v drese Colorada nazbieral 1015 bodov.
MacKinnon zaznamenal historickú métu vďaka asistencii pri prvom góle Martina Nečasa. Na 1016 bodov (367+649) potreboval 871 zápasov, Sakic dosiahol 1015 bodov v 870 stretnutiach.
Bývalý fenomenálny center však nazbieral aj ďalších 626 bodov v drese Nordiques ešte predtým, než sa organizácia pred sezónou 1995/96 presťahovala z Quebecu do Denveru.
Sakic tak stále vedie súhrnnú historickú produktivitu Nordiques/Avalanche so 1641 bodmi v 1378 zápasoch, pred tretím MacKinnonom je aj legendárny slovenský útočník Peter Šťastný (1048 bodov v 737 stretnutiach).
Do histórie sa v noci na stredu zapísali aj traja velikáni v drese Pittsburghu. Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Kris Letang nastúpili vo víťaznom dueli na ľade New Yorku Rangers (3:0) a spoločne začali už 20. sezónu v jednom tíme.
To sa dosiaľ nepodarilo žiadnej inej trojici v štyroch hlavných severoamerických profesionálnych súťažiach.
Kapitán Crosby so spoluhráčom z útoku Malkinom a obrancom Letangom počas 20 rokov doviedli Penguins k trom majstrovským titulom.
„Zdieľať dvadsať rokov zážitkov s ´Genom´ a ´Tangerom´ a celý čas hrať spolu je niečo zriedkavé. Sme vďační, že môžeme byť v tejto situácii, že stále môžeme súťažiť a hrať hokej,“ citovala 38-ročného Crosbyho agentúra AP.
Naopak, v drese „tučniakov“ debutovali v profilige iba 18-ročný útočník Ben Kindel a o rok starší obranca Harrison Brunicke. Ten sa stal prvým korčuliarom z Juhoafrickej republiky, ktorý nastúpil v NHL, a celkovo druhým rodákom z JAR v súťaži po bývalom nemeckom brankárovi Olafovi Kölzigovi.
Kindel s Brunickem ešte neboli na svete, keď Crosby s Malkinom a Letangom spoločne odštartovali svoju púť v NHL.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: