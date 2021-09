Nebol najväčším favoritom. IIHF má po 27 rokoch nového prezidenta

"To, čo ponúkam, je moje odhodlanie, bláznivá vášeň pre tento šport, zmysel pre tímovú prácu, rešpekt k ostatným ľuďom a moja úprimnosť. Verte mi, urobím všetko, aby som naplnil očakávania," citoval Tardifa portál iihf.com.

Napokon vyústila do duelu s Nemcom Franzom Reindlom, ktorého v záverečnom 4. kole volieb pokoril so 67 hlasmi, čo predstavovalo 63,21 percenta celkového počtu delegátov.

Tardif pôsobí v štruktúrach IIHF dlhé roky, od roku 2012 zastáva post člena Rady IIHF. Narodil sa v Trois-Rivieres v Kanade, kde začal hrať hokej už ako trojročný, do Európy prišiel v roku 1975. Najskôr zakotvil v Bruseli, neskôr sa presťahoval do francúzského Chamonix a napokon do Rouenu, kde úspešne rozvíjal mládežnícky hokejový program.

V roku 2006 sa stal prvým prezidentom novovytvorenej Francúzskej hokejovej federácie. Opätovne bol zvolený v rokoch 2010, 2014 aj 2018. V súčasnosti je aj dôležitou štrukturálnou súčasťou vo Francúzskom olympijskom výbore. V roku 2014 bol líder francúzskej delegácie na ZOH v Soči.

Voľby do štruktúr IIHF boli záverečným bodom štvordňového kongresu v Petrohrade. Pred nimi sa uskutočnilo viacero administratívnych a športovo-technických aktov v rámci tradičného zasadnutia delegátov kongresu, po nich sa s plénom oficiálne rozlúčil René Fasel.

V piatok ho slávnostne uviedli do Siene slávy IIHF. V sobotu delegáti volili aj ďalšie výkonné funkcie, vrátane nových členov Rady IIHF, do ktorej kandiduje aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.