Kožanovú potešili výkony Lopušanovej, pomohla aj prehra s Japonkami

"Veľmi nás potešili dievčatá do 18 rokov, ktoré sme si vytipovali na tento turnaj. Hneď v prvom zápase proti Maďarkám strelila Nela hetrik. Nebýva to bežné, aby štrnásťročné dievča takto prekvapilo súperky," skonštatovala Kožanová.

"Odohrali sme kvalitný medzinárodný turnaj, všetky zápasy mali vysokú úroveň. Vyzdvihla by som najmä súboje s Francúzkami a Nórkami, ktoré sme doviedli do samostatných nájazdov a zvíťazili v nich.

MS v Číne sú ohrozené

Slovenské hokejistky by sa mali v apríli predstaviť na turnaji A-skupiny I. divízie MS v čínskom Šen-čene, no zatiaľ nie je známe, či sa šampionát uskutoční.

"Zdravotnícka komisia odporúča Rade IIHF posun na koniec augusta resp. začiatok septembra, keďže v Číne je veľmi zlá epidemiologická situácia. Rozhodnutie má padnúť v najbližších dňoch alebo týždňoch.

Náhradný aprílový program by bol turnaj za účasti európskych krajín, ktoré sa mali zúčastniť na šampionáte v Číne.

Následne by sme museli nastaviť prípravu na letný termín MS. Bolo by to absolútne atypické a museli by sme zvoliť odlišný model prípravy," dodala Kožanová.