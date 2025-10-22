Kings budú dlhší čas bez kapitána. Kopitara zapísali na listinu zranených hráčov

Anže Kopitar
Anže Kopitar (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|22. okt 2025 o 08:57
ShareTweet0

Utrpel zranenie nohy.

LOS ANGELES. Klub zámorskej NHL Los Angeles Kings zapísal kapitána tímu Anžeho Kopitara na listinu zranených hráčov.

Slovinský hokejista chýba v zostave od 14. októbra pre zranenie nohy, ktoré utrpel po zásahu pukom.

Tridsaťosemročný center začal sezónu 2025/2026 asistenciami v každom z úvodných štyroch zápasov. Ešte pred jej začiatkom oznámil, že prebiehajúci ročník bude jeho posledný v kariére.

V nočnom zápase na ľade St. Louis (2:1 pp) absolvoval debut v drese Kings veterán Corey Perry, ktorého klub predtým stiahol z listiny zranených hráčov. Proti Blues začal svoju 21. sezónu v NHL.

Jeho debut v drese „kráľov“ oddialilo zranenie kolena, ktoré utrpel v septembri ešte pred začiatkom tréningového kempu.

Kings ukončili víťazstvom na ľade St. Louis sériu štyroch prehier a zároveň ním začali päťzápasový trip po klziskách súperov.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Logo NHL
Logo NHL
Zmena plánov. NHL zrušila predolympijskú akciu a presunula All Star zápas
dnes 09:46
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Kings budú dlhší čas bez kapitána. Kopitara zapísali na listinu zranených hráčov