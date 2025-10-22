Kings budú dlhší čas bez kapitána. Kopitara zapísali na listinu zranených hráčov

LOS ANGELES. Klub zámorskej NHL Los Angeles Kings zapísal kapitána tímu Anžeho Kopitara na listinu zranených hráčov.
Slovinský hokejista chýba v zostave od 14. októbra pre zranenie nohy, ktoré utrpel po zásahu pukom.
Tridsaťosemročný center začal sezónu 2025/2026 asistenciami v každom z úvodných štyroch zápasov. Ešte pred jej začiatkom oznámil, že prebiehajúci ročník bude jeho posledný v kariére.
V nočnom zápase na ľade St. Louis (2:1 pp) absolvoval debut v drese Kings veterán Corey Perry, ktorého klub predtým stiahol z listiny zranených hráčov. Proti Blues začal svoju 21. sezónu v NHL.
Jeho debut v drese „kráľov“ oddialilo zranenie kolena, ktoré utrpel v septembri ešte pred začiatkom tréningového kempu.
Kings ukončili víťazstvom na ľade St. Louis sériu štyroch prehier a zároveň ním začali päťzápasový trip po klziskách súperov.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: