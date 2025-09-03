Hral v NHL, odskočil si aj do Slovinska. Zomrel bývalý americký útočník

Lonnie Loach.
Lonnie Loach. (Autor: X/The Kingstorian)
TASR|3. sep 2025 o 20:59
V roku 1986 ho draftoval klub Chicago Blackhawks z 98. miesta.

NEW YORK. Bývalý kanadský hokejový útočník Lonnie Loach zomrel vo veku 57 rokov.

V NHL odohral v dresoch Ottawy, Anaheimu a Los Angeles celkovo 57 zápasov, v ktorých nazbieral 23 bodov (10+13).

Jeho kariéra sa odvíjala najmä v nižšej zámorskej súťaži IHL, v ktorej strávil 12 sezón. Informovali o tom zámorské médiá.

V roku 1986 ho draftoval klub Chicago Blackhawks z 98. miesta, no do profiligy vstúpil až o šesť rokov vo farbách Ottawy.

Kariéru strávil v zámorských súťažiach, no v ročníku 1998/1999 si odskočil do Slovinska a v tamojšej lige nazbieral v 11 zápasoch 14 bodov. Hokejovú kariéru ukončil po sezóne 2005/2006.

NHL

st 20:59
