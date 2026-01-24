Spišiaci reagujú na zranenia centrov. Vedenie klubu angažovalo legionára z USA

Hokejisti HK Spišská Nová Ves.
Hokejisti HK Spišská Nová Ves. (Autor: TASR)
TASR|24. jan 2026 o 21:02
ShareTweet0

Dvadsaťpäťročný zámorský center má za sebou kariéru na univerzitnej úrovni.

Vedenie hokejového klubu HK Spišská Nová Ves angažovalo amerického útočníka Logana Willa. Momentálne deviaty tím tabuľky Tipsport ligy o tom informoval na sociálnych sieťach.

Dvadsaťpäťročný zámorský center má za sebou kariéru na univerzitnej úrovni v NCAA. Štyri sezóny odohral za Colorado College, kde bol aj kapitánom a následne svoju poslednú v Providence College.

Bola jeho najproduktívnejšou, keď na konto si pripísal 8 gólov a 16 asistencií v 37 zápasoch. V lete podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt s Floridou Everblades v severoamerickej ECHL.

„Reagujeme na zranenia našich kľúčových centrov Girouxa s Viedenským, ktoré sa stali v posledných zápasoch.

Rokovania boli rýchle aj korektné a je malým zázrakom, že sa nám v tak krátkej dobe v rámci našich finančných možností podarilo vyriešiť tento podpis.

Logan je neutrálny center a obojstranný útočník použiteľný do všetkých herných situácií. Veríme, že rýchlo zapadne do tímu a pomôže mu v maximálnej možnej miere," povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.

Facebook príspevok

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hokejisti HK Spišská Nová Ves.
Hokejisti HK Spišská Nová Ves.
Spišiaci reagujú na zranenia centrov. Vedenie klubu angažovalo legionára z USA
dnes 21:02
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Spišiaci reagujú na zranenia centrov. Vedenie klubu angažovalo legionára z USA