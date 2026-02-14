Káder Slovana sa rozrástol. Vedenie angažovalo legionára z Kanady

Hokejisti HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|14. feb 2026 o 21:48
Doterajší priebeh kariéry strávil v zámorských súťažiach.

HC Slovan Bratislava sa pred koncom prestupového obdobia v hokejovej Tipsport lige posilnil o 24-ročného kanadského útočníka Logana Nijhoffa.

„Belasí“ sa dohodli s novým prírastkom do kádra na zmluve do konca sezóny.

Nijhoffa čaká premiéra na európskych ľadoch. Doterajší priebeh kariéry strávil v zámorských súťažiach.

Na konte má 58 zápasov v nižšej AHL, v ktorých strelil štyri góly a pridal jednu asistenciu.

„V procese hľadania posily do nášho útoku sme sa napokon rozhodli pre Logana.

Na začiatku sezóny síce utrpel nepríjemné zranenie, ale už je fit a pripravený nastúpiť na akejkoľvek pozícii. Vie hrať centra i krídlo, presilovku aj oslabenie.

Vlani výraznou mierou pomohol svojmu tímu k víťazstvu vo finále play off ECHL.

Zdobí ho pracovitosť, ktorá ho sprevádza v celej kariére a to si od neho sľubujeme aj teraz v play off pre naše mužstvo,“ uviedol na adresu Nijhoffa generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.

dnes 21:48|3
