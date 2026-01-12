Lizotte podpísal v Pittsburghu novú zmluvu. Ročne zarobí cez dva milióny

Blake Lizotte
Blake Lizotte (Autor: TASR/AP)
TASR|12. jan 2026 o 23:16
Do Pittsburghu prišiel ako voľný hráč pred dvoma rokmi.

Americký hokejista Blake Lizotte sa dohodol s klubom NHL Pittsburgh Penguins na predĺžení spolupráce.

Dvadsaťosemročný center podpísal s „tučniakmi“ nový trojročný kontrakt, ktorý mu vynesie celkovo 6,75 milióna dolárov. Ročne tak v priemere zarobí 2,25 mil. USD.

Lizotte odštartoval profiligovú kariéru v ročníku 2018/2019 v Los Angeles, kde odohral šesť sezón. Do Pittsburghu prišiel ako voľný hráč pred dvoma rokmi.

V prebiehajúcej sezóne nastúpil za Penguins v 35 zápasoch, v ktorých strelil päť gólov a pridal rovnaký počet asistencií.

Súčasná zmluva s priemerným ročným platom 1,85 mil. dolárov mu vyprší v lete. Informoval o tom portál TSN.ca.

