Lizotte podpísal v Pittsburghu novú zmluvu. Ročne zarobí cez dva milióny

Americký hokejista Blake Lizotte sa dohodol s klubom NHL Pittsburgh Penguins na predĺžení spolupráce.
Dvadsaťosemročný center podpísal s „tučniakmi“ nový trojročný kontrakt, ktorý mu vynesie celkovo 6,75 milióna dolárov. Ročne tak v priemere zarobí 2,25 mil. USD.
Lizotte odštartoval profiligovú kariéru v ročníku 2018/2019 v Los Angeles, kde odohral šesť sezón. Do Pittsburghu prišiel ako voľný hráč pred dvoma rokmi.
V prebiehajúcej sezóne nastúpil za Penguins v 35 zápasoch, v ktorých strelil päť gólov a pridal rovnaký počet asistencií.
Súčasná zmluva s priemerným ročným platom 1,85 mil. dolárov mu vyprší v lete. Informoval o tom portál TSN.ca.