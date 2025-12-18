VIDEO: V Liptovskom Mikuláši žiaril 16-ročný útočník: Prvý zápas, prvý gól aj asistencia

Hokejisti Liptovského Mikuláša podľahli v stretnutí 29. kola Tipsport ligy v podtatranskom derby Popradu 3:7.
Napriek prehre to bol nezabudnuteľný večer pre 16-ročného Miroslava Kalouska, ktorý v extralige nastúpil na svoj prvý zápas a ukončil ho s dvojbodovým ziskom za gól a asistenciu.
"Je to dobrý pocit, som veľmi rád, že som mohol dať prvý gól, že mi chalani pomohli. Avšak ešte stále mám čo robiť," reagoval útočník narodený v júli 2009.
Po svojom prvom zápase medzi mužmi absolvoval prvýkrát rozhovory s novinármi a mal z toho mierny stres: "Som nervózny, je to prvýkrát. Nabudúce to bude hádam lepšie."
Počas duelu však tento problém nemal: "Na ľade to bolo v poriadku. V prvom striedaní som mal stres, ale potom to opadlo. Dal som asistenciu a zlepšilo sa to."
Liptovský Mikuláš po prehre stratil trojzápasovú víťaznú sériu. Poprad naopak predĺžil tú svoju už na päť výhier. Kamzíci dominovali najmä v druhej tretine. Po bezgólovom úvode v nej skórovali päťkrát.
Liptáci sa v záverečnej časti hry nevzdali, tréner dal viac príležitostí mladým hráčom a oni sa mu za to odvďačili. Miroslav Kalousek po vyhranom súboji asistoval na gól Vojtecha na 2:5 a nakoniec aj sám znížil na 3:6.
„Bol to ťažký zápas pre mňa aj pre chalanov. Mali sme na nich, myslím si, že sme mohli urobiť viac pre to, aby sme vyhrali.“
VIDEO: Gól Miroslava Kalouska v čase 7:04
Mladý útočník z hokejovej rodiny pôsobí najmä v doraste, kde má po 26 zápasoch na konte 40 bodov. Päť stretnutí odohral aj v juniorke, ale získal tam len jeden kanadský bod. Zároveň je členom reprezentácie do 17 rokov.
S A-mužstvom trénuje dvakrát do týždňa. O tom, že proti Popradu nastúpi, sa dozvedel v deň zápasu. Zavolal mu hlavný tréner Aleš Totter.
"Prvý zápas, prvý gól. Do konca života si bude pamätať, v akom bol tíme, akých mal spoluhráčov. Má dobrý večer," chválil svojho zverenca český kormidelník. "Vrátil sa z reprezentácie do 17 rokov, dali sme mu šancu a to je pozitívum dnešného zápasu."
Rodák z Liptovského Mikuláša tak má už po prvom stretnutí medzi mužmi svoj prvý gólový puk.
"Ďakujem za túto príležitosť. Ďakujem hlavne trénerovi Totterovi, veľa ma toho naučil," reagoval Kalousek.
Tréner Totter pre médiá prezradil, že mladík si svojím výkonom získal miesto v zostave aj v piatkovom stretnutí proti Michalovciam:
„Aj keď je v doraste, kedy inokedy by mal dostať šancu? Dal gól, nepošlem ho naspäť do dorastu, v piatok bude opäť v zostave.“
Hokejovými vzormi 16-ročného mladíka sú kanadský supertalent Connor Bedard a kapitán Liptovského Mikuláša Jakub Sukeľ.
Na otázku, či odteraz plánuje bodovať takýmto tempom, reagoval Miroslav Kalousek pohotovo:
„Bolo by to super, posnažím sa dávať dva body.“