Draisaitl dosiahol míľnik štýlovo. Podarilo sa mu to ako prvému Nemcovi v histórii

Nemecký hokejový útočník Leon Draisaitl z Edmontonu dosiahol v nočnom zápase na ľade Pittsburghu svoj tisíci bod v základnej časti NHL. Podarilo sa mu to v 824. zápase, čo je piaty najrýchlejší výkon spomedzi hráčov narodených mimo Severnej Ameriky.
Draisaitl uzavrel tisícku bodov ako prvý Nemec v histórii štýlovo, keď na ľade Pittsburghu asistoval pri prvom góle hostí a neskôr si pripísal aj ďalšie tri gólové prihrávky.
Štyrmi kanadskými bodmi sa podieľal na víťazstve 6:4. Išlo o zápas tímov, ktoré si nedávno vymenili brankárske jednotky. V bránke „tučniakov“ nastúpil Stuart Skinner, v drese hostí nechýbal Tristan Jarry.
Pre 30-ročného Draisaitla to bol druhý štvorbodový zápas v sezóne aj v mesiaci. Zatiaľ v nej nazbieral 47 bodov za 17 gólov a 30 asistencií v 34 zápasoch.
Pri tomto tempe by mal na konci základnej časti približne 107 bodov. Zároveň sa stal prvým Nemcom, ktorý v NHL nazbieral 1000 bodov.
VIDEO: Draisaitl a jeho 1000. bod
V histórii NHL doteraz prekonalo tisícbodovú hranicu 103 hráčov. „Tieto míľniky sú vždy zamerané na jedného hráča, ale je za tým veľa ľudí, ktorí v tom tiež zohrávajú úlohu.
Veľmi dobre si uvedomujem, že mám okolo seba ľudí, ktorí mi pomáhajú robiť to, čo robím a čo chcem robiť. Som za to veľmi vďačný. Samozrejme, som aj trochu hrdý,“ uviedol Draisaitl podľa nhl.com.
Skôr sa to podarilo len štyrom vrátane Šťastného
Po 824 zápasoch má bilanciu 416 gólov a 587 asistencií. Spomedzi hráčov mimo Severnej Ameriky skôr dosiahli na tisícku bodov iba Slovák Peter Šťastný (682 zápasov), Fín Jari Kurri (716), Čech Jaromír Jágr (763) a Rus Nikita Kučerov (809).
Slovenský rodák Stan Mikita na to potreboval 925 zápasov. Draisaitl v tomto ukazovateli predbehol aj Rusov Jevgenija Malkina (848 zápasov), Alexandra Ovečkina (880 zápasov) či Fína Teemua Selänneho (928).
„Sú to veľké mená nášho športu, absolútne legendy. Dostať sa na tento zoznam je niečo špeciálne,“ povedal Draisaitl.
Draisaitl sa stal piatym hráčom v histórii Edmontonu, ktorý nazbieral v drese Oilers tisíc bodov v základnej časti. Pred ním dosiahli na tento míľnik Wayne Gretzky (1773 bodov), Connor McDavid (zatiaľ 1138), Jari Kurri (1043) a Mark Messier (1034).
McDavid: Má pred sebou ešte skvelé roky
„V prvom rade je to jednoducho výnimočný hráč. Dokazuje to každý rok, na oboch stranách klziska. Veľmi tvrdo na sebe pracuje. Vidím to na vlastné oči každý deň.
Nie je prekvapujúce, že dosiahol tento úspech a dosiahol ho tak rýchlo, keďže má pred sebou ešte toľko skvelých rokov. To je skvelá vec,“ poznamenal McDavid.
Draisaitl je súčasť organizácie Edmontonu od roku 2014, keď ho klub draftoval ako celkovú trojku. V NHL sa pomerne rýchlo etabloval a s McDavidom vytvorili jednu z najnebezpečnejších ofenzívnych dvojíc v lige.
Rodák z Kolína nad Rýnom sa už dávnejšie prekonal svojho súčasného trénera Marca Sturma, ktorý bol so 487 bodmi najproduktívnejší spomedzi nemeckých hráčov v NHL. Doteraz sa v lige predstavilo 32 nemeckých hráčov (a osem brankárov).
Sturm vyzdvihol Draisaitlovu výnimočnosť: „Je to najlepší nemecký hráč, aký kedy hral, to je isté. Dosiahne ešte veľa míľnikov. Nepoznám nikoho iného, kto by bol taký dobrý.“
