Ohrozená je aj účasť na ZOH. Švédska hviezda si privodila nepríjmné zranenie

Leo Carlsson a Ian Moore.
Leo Carlsson a Ian Moore. (Autor: TASR/AP)
17. jan 2026 o 09:17
Ide o poranenie mäkkých tkanív, ktoré je zvyčajne spôsobené silou s vysokou rýchlosťou.

Švédsky hokejový útočník Leo Carlsson bude chýbať klubu zámorskej NHL Anaheimu Ducks tri až päť týždňov.

Dvadsaťjedenročný center podstúpil zákrok na liečbu Morel-Lavalleeho lézie na ľavom stehne.

Ide o poranenie mäkkých tkanív, ktoré je zvyčajne spôsobené silou s vysokou rýchlosťou, uviedol klub.

Carlsson vynechal posledné dva zápasy Anaheimu, ktorý po deväťzápasovej šnúre prehier v oboch zvíťazil.

Švédsky útočník nazbieral v 44 zápasoch rovnaký počet bodov (18+26) a je najproduktívnejší hráč tímu.

Ohrozená je aj jeho účasť na zimných olympijských hrách, Carlsson nechýba v nominácii švédskej reprezentácie.

Leo Carlsson a Ian Moore.
Leo Carlsson a Ian Moore.
Ohrozená je aj účasť na ZOH. Švédska hviezda si privodila nepríjmné zranenie
dnes 09:17
