Ohrozená je aj účasť na ZOH. Švédska hviezda si privodila nepríjmné zranenie

Švédsky hokejový útočník Leo Carlsson bude chýbať klubu zámorskej NHL Anaheimu Ducks tri až päť týždňov.
Dvadsaťjedenročný center podstúpil zákrok na liečbu Morel-Lavalleeho lézie na ľavom stehne.
Ide o poranenie mäkkých tkanív, ktoré je zvyčajne spôsobené silou s vysokou rýchlosťou, uviedol klub.
Carlsson vynechal posledné dva zápasy Anaheimu, ktorý po deväťzápasovej šnúre prehier v oboch zvíťazil.
Švédsky útočník nazbieral v 44 zápasoch rovnaký počet bodov (18+26) a je najproduktívnejší hráč tímu.
Ohrozená je aj jeho účasť na zimných olympijských hrách, Carlsson nechýba v nominácii švédskej reprezentácie.
