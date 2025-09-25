Cehlárik zažiaril piatimi bodmi proti Okuliarovi. Aj on bol viacbodový

Peter Cehlárik v drese Leksands IF.
Peter Cehlárik v drese Leksands IF. (Autor: X/Leksands IF)
TASR|25. sep 2025 o 22:02
Gól si pripísal aj Marián Studenič.

ŠTOKHOLM. Slovenský útočník Peter Cehlárik výraznou mierou pomohol k triumfu Leksandu doma nad AIK Skelleftea 8:5 vo štvrtkovom stretnutí 5. kola švédskej najvyššej hokejovej súťaže.

Zaznamenal gól a štyri asistencie. V drese hosťujúceho tímu si zapísal gól a asistenciu Oliver Okuliar.

Leksand si pripísal tretí triumf v sezóne, rovnako ako Färjestad, v ktorého drese sa do streleckej listiny zapísal Marián Studenič.

Slovenský útočník skóroval na 3:0 a spolu s tímom sa tešil z víťazstva 4:3 nad Frölundou. Skelleftea má po tretej prehre na konte 6 bodov.

Tabuľka švédskej SHL

SHL - Svenska hockeyligan

    dnes 22:02
