Cehlárik zažiaril piatimi bodmi proti Okuliarovi. Aj on bol viacbodový

ŠTOKHOLM. Slovenský útočník Peter Cehlárik výraznou mierou pomohol k triumfu Leksandu doma nad AIK Skelleftea 8:5 vo štvrtkovom stretnutí 5. kola švédskej najvyššej hokejovej súťaže.
Zaznamenal gól a štyri asistencie. V drese hosťujúceho tímu si zapísal gól a asistenciu Oliver Okuliar.
Leksand si pripísal tretí triumf v sezóne, rovnako ako Färjestad, v ktorého drese sa do streleckej listiny zapísal Marián Studenič.
Slovenský útočník skóroval na 3:0 a spolu s tímom sa tešil z víťazstva 4:3 nad Frölundou. Skelleftea má po tretej prehre na konte 6 bodov.