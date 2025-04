Keď hral naposledy, dvíhal Stanley Cup. Hviezdny Švéd sa vracia po troch rokoch

DENVER. Švédsky hokejista Gabriel Landeskog je po takmer trojročnej vynútenej pauze blízko k návratu do NHL.

Jeho tím Colorado Avalanche ho dočasne poslal do farmárskeho tímu v AHL, aby bol po zranení pripravený naskočiť do profiligy ešte v tejto sezóne. "Lavíny" už majú istú účasť v play off.