Buffalo má nového kapitána, v klube hrá už šesť rokov

"Tento klub má v mojom srdci špeciálne miesto a chcem, aby bol úspešný," vyhlásil. "Viem, aké náročné to pre športových priaznivcov v tomto meste bolo, lebo ich život je úzko prepojený s Bills a Sabres. Cítim to tu denno-denne. (...) Preto je pre mňa tak dôležité zanechať toto mesto v lepšom stave, než v akom som ho našiel."

Okposo hrá v Buffale od sezóny 2016/17, keď tu podpísal kontrakt, ktorý vyprší po sezóne 2022/23. Nový zatiaľ nemá.

Tridsaťštyriročný americký útočník odohral za "šable" 380 duelov. Strelil 80 gólov, pridal 115 asistencií a dokopy zaznamenal 195 bodov.

"Keď nastanú ťažké časy, Kyle vie, kedy sa má ozvať, a keď to urobí, tím si to vezme k srdcu," vysvetľuje dôvody generálny manažér Kevyn Adams. "Kyle a jeho rodina si z Buffala urobili svoj domov a chcú, aby naša organizácia bola úspešná na ľade aj mimo neho. Som hrdý na to, že Kyle bude reprezentovať našu organizáciu na úrovni a dôstojne."

Asistentami Okposa budú Lotyš Zemgus Girgensons a Švéd Rasmus Dahlin.