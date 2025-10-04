Devils si so Senators vymenili útočníkov. V nových pôsobiskách budú chcieť odohrať viac minút

Kurtis MacDermid (vľavo) a Matt Rempe v súboji.
Kurtis MacDermid (vľavo) a Matt Rempe v súboji. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. okt 2025 o 12:36
MacDermid odohral v uplynulej sezóne 23 zápasov, MacEwen absolvoval 21 zápasov.

OTTAWA. Hokejový klub Ottawa Senators získal z New Jersey Devils útočníka Kurtisa MacDermida.

Opačným smerom putoval v rámci zámorskej NHL útočník Zack MacEwen. O výmene informovali tamojšie médiá.

MacDermid odohral v uplynulej sezóne za Devils 23 zápasov, v ktorých nezískal ani bod a nazbieral 23 trestných minút.

V priemere strávil na ľade 5 minút a 47 sekúnd na zápas. V NHL má na konte celkovo 288 stretnutí s 31 bodmi (11+20) a 391 trestnými minútami.

MacEwen absolvoval v ročníku 2024/25 spolu 21 zápasov za Ottawu, v ktorých strelil 2 góly, pridal jednu asistenciu a nazbieral 21 trestných minút.

Okrem toho odohral aj 23 duelov v AHL za Belleville, kde zaznamenal 7 gólov, 9 asistencií a 29 trestných minút.

