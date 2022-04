Slovensku by mohla prísť aj posila z NHL, trio z Pekingu je otázne

"V dvoch prípadoch je to zranenie, ktoré spomaľuje rozhodnutie, vyzerá to skôr negatívne, a jeden prípad sú rodinné dôvody. Takže s týmito tromi hráčmi zatiaľ veľmi nepočítame.

"Na MS, v olympijskej kvalifikácii i na samotnej olympiáde patrili k ťahúňom, no myslím si, že v tíme máme dosť kvalitných hráčov, ktorí môžu vstúpiť do úlohy lídrov a môžu príjemne prekvapiť."

Šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja vysvetlil aj neúčasť obrancu Michala Čajkovského, ktorý sa ospravedlnil pre obavy zo zranenia, čo by mohlo ohroziť jeho kontrakt so Sibirom Novosibirsk:

"Povedal by som, že trošku urýchlene odišiel, i keď to oznámil vedeniu. Poistka však nie je problém, v podstate je nachystaná na stole. On sa rozhodol z nejakej obavy o zranenie a o to, že by ten kontrakt, ktorý má dohodnutý, nebol platný. Berieme to ako legitímny dôvod."

Situácia s posilami z NHL a nižších zámorských súťaží sa bude vyvíjať v ďalších týždňoch, no už teraz je jasné, že sezóna sa skončí po základnej časti útočníkovi New Jersey Devils Tomášovi Tatarovi a bekovi New Yorku Islanders Zdenovi Chárovi.