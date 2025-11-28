Pospíšil pre faul nepomôže Komete Brno. Navyše dostal aj finančnú pokutu

Kristián Pospíšil.
Kristián Pospíšil. (Autor: Facebook/HC Kometa Brno)
ČTK|28. nov 2025 o 10:10
ShareTweet0

V stretnutí od rozhodcov nedostal žiadny trest.

Hokejisti Komety Brno bude v dnešnom extraligovom zápase v Litvínove chýbať Kristián Pospíšil.

Slovenský útočník dostal za faul na olomouckeho Roka Macucha trest na jeden duel a pokutu vo výške desiatich percent základnej mesačnej odmeny.

O rozhodnutí disciplinárnej komisie informovala Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja (APK LH) na svojom webe.

Pospíšil trafil Macucha v 26. minúte utorkového zápasu ramenom, no od rozhodcov nedostal žiadny trest.

Disciplinárna komisia v skrátenom konaní posúdila jeho zákrok ako napadnutie, za ktoré hrozí trest až na štyri zápasy.

„Hráč primárne zasiahol hrudník protihráča, ktorý nebol v držaní puku,“ uviedla komisia. Faulovaný slovinský útočník neutrpel zranenie a zápas dohral.

Pospíšil je s 18 bodmi za päť gólov a 13 asistencií štvrtým najproduktívnejším hráčom Komety v sezóne.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Kristián Pospíšil.
    Kristián Pospíšil.
    Pospíšil pre faul nepomôže Komete Brno. Navyše dostal aj finančnú pokutu
    dnes 10:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Pospíšil pre faul nepomôže Komete Brno. Navyše dostal aj finančnú pokutu