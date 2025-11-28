Pospíšil pre faul nepomôže Komete Brno. Navyše dostal aj finančnú pokutu

Hokejisti Komety Brno bude v dnešnom extraligovom zápase v Litvínove chýbať Kristián Pospíšil.
Slovenský útočník dostal za faul na olomouckeho Roka Macucha trest na jeden duel a pokutu vo výške desiatich percent základnej mesačnej odmeny.
O rozhodnutí disciplinárnej komisie informovala Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja (APK LH) na svojom webe.
Pospíšil trafil Macucha v 26. minúte utorkového zápasu ramenom, no od rozhodcov nedostal žiadny trest.
Disciplinárna komisia v skrátenom konaní posúdila jeho zákrok ako napadnutie, za ktoré hrozí trest až na štyri zápasy.
„Hráč primárne zasiahol hrudník protihráča, ktorý nebol v držaní puku,“ uviedla komisia. Faulovaný slovinský útočník neutrpel zranenie a zápas dohral.
Pospíšil je s 18 bodmi za päť gólov a 13 asistencií štvrtým najproduktívnejším hráčom Komety v sezóne.