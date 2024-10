Víťazný návrat Košičanov do zrekonštruovanej arény, ale opäť si dopriali extra čas

Sme radi, že zbierame body. Určite by sme chceli viac vyhrávať v riadnom hracom čase, ale chvalabohu aj za to, čo tam je,“ komentoval po zápase pozíciu remízových kráľov ligy po riadnom hracom čase útočník Tomáš Mikúš, ktorý necelú minútu pred koncom druhej tretiny strelil dôležitý vyrovnávajúci gól Košíc.

„Je to určite zaujímavé, ale aj to svedčí o vyrovnanosti ligy. Všetky zápasy až na jeden sme ukončili s jednogólovým rozdielom a vždy sa to naťahovalo.

Možno to bolo aj tým, že to bola naša premiéra na domácom ľade a nikdy neviete, čo od prvého domáceho zápasu môžete čakať,“ priznal po zápase aj tréner Dan Ceman.

„Dnes to bol opäť veľmi ťažký a vyrovnaný zápas. Bol to taktický boj obrán. V prvej polovici zápasu sme boli trochu nervózni, chýbala nám energia a nasadenie z predošlých zápasov.

„Trochu sme sa tam trápili a gól do šatne nám určite pomohol. Pred druhou prestávkou sme sa trochu upokojili a bolo to vidieť aj v tej tretej tretine, v ktorej sme už hrali lepšie a dominovali,“ povedal po zápase Tomáš Mikúš.

„V tréningoch to trochu vnímam, zvykáme si. Neviem či sa to ešte bude nejako vylaďovať,“ poznamenal Riečický.

Beriem to aj na seba. V druhej tretine sám na bránu, v predĺžení sám na bránu. Som tu od toho, aby som mužstvu pomáhal gólmi, ale tie mi momentálne nepadajú. Určite ma to mrzí,“ sypal si po zápase popol na hlavu Marek Hecl.

„Výkon nebol zlý. Bojovali sme, korčuľovali sme, malo to tempo, ale body nám zase ušli. Škoda nevyužitej presilovky dve minúty pred koncom. Išli sme sem s cieľom vyhrať tento zápas a opäť nám to o vlások ušlo. Sme sklamaní.

„Nemáme sa na čo vyhovárať. Presilovky trénujeme, ide nám to, ale príde zápas a stále akoby sme tam boli v nejakom kŕči. Nepadá nám to tam, neodrážajú sa nám puky.

Neostáva nám nič iné, len veriť, že sa to zlepší. Možno už až veľmi chceme a nejde to. Pomohol by nám možno jeden zápas, v ktorom by nám to napadalo a upokojili by sme sa. Ale stále je to len začiatok sezóny a ja verím, že sa to zlepší,“ verí Hecl.

Spoluhráčom, ktorí chodia na presilovky, verí aj Senčák. „V hokeji je to tak, že raz ste hore, raz dole. My sme teraz dole a musíme sa malými krôčikmi a maličkosťami dostať späť hore, lebo mužstvo na to určite máme.

Chlapci, ktorí presilovky hrajú, to vedia hrať a je len otázka času, keď tam spadne nejaký odrazený gól alebo niečo podobné a začne to tam padať pravidelne,“ myslí si český útočník v službách Zvolena.

Košičania víťazstvom nad Zvolenom natiahli šnúru zápasov s bodovým ziskom na šesť a spolu so Spišskou Novou Vsou sú jedinými dvoma tímami, ktoré ešte neokúsili prehru v riadnom hracom čase.

Zvolen sa naďalej trápi a pripísal si tretiu prehru v rade a celkovo piatu zo šiestich úvodných kôl ligy. Hoci posledné dve sa zrodili po predĺžení, čo zdôraznil aj tréner Štrba: „Máme dve remízy a jedno víťazstvo. Ja to vidím takto.“