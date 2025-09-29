V lete trénoval s hviezdou NHL. Zvolen sa dvíha aj vďaka nádejnému obrancovi

ZVOLEN. Slovenský hokejový obranca Michal Beňo z HKM Zvolen sa ideálne rozbehol do sezóny, ktorá by pre neho mohla byť prelomová.
Po siedmich zápasoch má na konte už tri góly, šesť kanadských bodov a v tíme trénera Petra Mikulu je s priemerným „icetimeom“ 22 minút najvyťaženejší obranca.
V nedeľu sa zaskvel gólom v predĺžení na ľade HC Košice, ktorým pomohol Zvolenčanom k tretiemu víťazstvu po sebe.
Zvolen začal sezónu štyrmi prehrami a pripomenul tým uplynulý ročník 2024/2025, keď sa mu takisto nevydaril úvod dlhodobej časti.
Tentoraz sa po domácej prehre so Slovanom Bratislava (3:5) naštartoval a triumfoval nad papierovo slabšími súpermi z Liptovského Mikuláša (5:2) a Michaloviec (7:2).
Zvolenčania potvrdili zlepšenú formu aj v Košiciach, keď taktickú bitku o jednom góle rozhodli v predĺžení. V čase, keď sa už schyľovalo k samostatným nájazdom, sa Beňo ocitol pred brankárom Patrikom Jurčákom a ukončil zápas.
S tromi gólmi je zatiaľ najlepší ligový strelec spomedzi obrancov, pričom všetky tri presné zásahy dosiahol pri vyrovnanom počte hráčov na ľade. Zároveň sa stal prvým obrancom v sezóne, ktorý skóroval v predĺžení.
Po presnom zásahu v Košiciach hovoril najmä o tímovom úspechu.
„Je to dôležité pre psychickú pohodu, no myslím si, že môžeme byť ešte lepší. Mali sme ťažký začiatok so štyrmi prehrami, preto som rád, že teraz sme už na víťaznej vlne,“ konštatoval po triumfe 2:1, o ktorý sa postaral svojím tretím gólom v sezóne.
V tomto smere je na najlepšej ceste výrazne prekonať osobné maximum z vlaňajška, ktorým sú štyri góly (a 17 bodov) v základnej časti.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Zvolen
„Lepšie je nesústrediť sa na také veci. V prvom rade som chcel, aby sme začali víťaziť. Teším sa z našej súčasnej formy a dúfam, že nám vydrží čo najdlhšie. V prvom rade sa sústredím na jednoduché veci v obrane a to ostatné potom príde,“ konštatoval Beňo, ktorý zlepšenú produktivitu ukázal už v minulej play off, keď mal v 16 zápasoch 8 kanadských bodov (3+5).
Uplynulý ročník bol pre odchovanca Slovana Bratislava prvý vo Zvolene a zakončil ho premiérovou účasťou na MS, na ktorých odohral päť zápasov.
Po pestrej sezóne nasledovala aj zaujímavá letná príprava.
„Moji rodičia žijú už asi sedem rokov v Prahe. Počas leta som sa najskôr pripravoval vo Zvolene, potom som trávil leto v Česku. Na ľad som chodil s bývalým českým útočníkom Radkom Dudom, ktorý teraz pôsobí ako tréner hokejových zručností. Hráči okolo mňa sa menili, nemal som tam stabilnú partičku.
Mal som šťastie, že som sa tam niekoľkokrát stretol s českými hráčmi z NHL, trebárs s Martinom Nečasom či Adamom Klapkom, ale aj mladí českí hráči ako Tomáš Hamara či Tomáš Cibulka,“ prezradil Beňo pre TASR.
Zmenu tréningového procesu, navyše v prestížnej spoločnosti, si užil.
„Bolo to pre mňa obohatenie. Ich profesionalizmus je na vysokej úrovni. Na tréning prídu oveľa skôr a poriadne sa rozcvičia predtým, než idú na ľad. Tá príprava bola iná najmä v tom, že sme boli na ľad maximálne štyria. Bol tam individuálny prístup.
Keď sme robili cvičenia, tak to bolo v podstate stále jeden na jedného pod dohľadom trénera, ktorý vedel nedostatky hneď odstraňovať. Na niekoľkých tréningoch som iba korčuľoval dookola bez puku a myslel som si, že mi z toho preskočí. Išlo tam o dôraz na techniku. On (Duda) tieto tréningy nazýva F1,“ povedal Beňo.